Ермак обсудил с Блинкеном саммит НАТО и энергобезопасность Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком вопросы евроатлантической интеграции, усиление обороноспособности, энергетическую безопасность и другие важные вопросы, сообщает Укринформ.

Как заявил заместитель представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател, встреча состоялась во вторник в Государственном департаменте США.

"Стороны обсудили ряд вопросов, в частности предстоящий Вашингтонский саммит НАТО и намерение союзников приблизить Украину к членству в Альянсе, а также содействие усилению способностей Украины защищаться от российской агрессии" , - отметил Пател.

По его словам, речь шла и об энергетической безопасности и усилиях G7 по повышению устойчивости энергосети и энергетических систем Украины.

Кроме того, госсекретарь поздравил Украину с исторической поддержкой других стран Глобального саммита мира.

Отдельной темой разговора стали усилия Украины по обороне северных и восточных регионов на фоне недавнего российского наступления.