Лукашенко погрожував високою боєздатністю військ на кордоні Білорусі через "активізацію ЗСУ"

Білоруські прикордонники переведені на посилену охорону кордону з Україною через нібито активізацію ЗСУ. Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, повідомляє Новое время.

За його словами, у «високу бойову готовність» також приведені білоруські та російські війська ВПС та ППО. Диктатор стверджує, що на позиції виведені ракетні комплекси Полонез та Іскандер.

Водночас Лукашенко запевняє, що виступає проти «ескалації» на кордоні.

«Ми не повинні допустити жодної ескалації та загострення. Я хочу, щоб українське керівництво це почуло» , — сказав білоруський диктатор.

Він також погрожував Україні, натякаючи, що концентрація Збройних сил «дуже небезпечна під час бойових дій».

«Ми проаналізували ситуацію і прекрасно розуміємо, що ніякого загострення нам не потрібно. Ми завжди про це говорили. Українці розуміють, що ми відповімо» , — сказав Лукашенко.

Окрім цього, диктатор додав, що в разі «загрози з боку України» відповідь Білорусі буде «жорсткою».

У Центрі протидії дезінформації відреагували на заяву Лукашенка.