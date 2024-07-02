Лукашенко угрожал высокой боеготовностью войск на границе Беларуси из-за "активизации ВСУ"
Белорусские пограничники переведены на усиленную охрану границы с Украиной из-за якобы «активизации» ВСУ. Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, сообщает Новое время.
По его словам, в «высокую боевую готовность» также приведены белорусские и российские войска ВВС и ПВО. Диктатор утверждает, что на позиции выведены ракетные комплексы Полонез и Искандер.
В то же время Лукашенко уверяет, что выступает против «эскалации» на границе.
«Мы не должны допустить никакой эскалации и обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало», — сказал белорусский диктатор.
Он также угрожал Украине, намекая, что концентрация Вооруженных сил «очень опасна во время боевых действий».
«Мы проанализировали ситуацию и прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим», — сказал Лукашенко.
Кроме этого, диктатор добавил, что в случае «угрозы со стороны Украины» ответ Беларуси будет «жестким».
В Центре противодействия дезинформации отреагировали на заявление Лукашенко.
«Самопровозглашенный президент Беларуси по заданию своего хозяина из Кремля продолжает информационно нагнетать ситуацию на границах и запугивать Запад. Единственные, кто эскалируют ситуацию — это [российский диктатор Владимир] Путин и Лукашенко своими заявлениями», — отметили в ЦПД.