У новий пакет допомоги США увійдуть ракети для ППО - Пентагон
Новий пакет американської допомоги для України на 2,3 мільярда доларів включатиме ракети для ППО. США в прискорені терміни поставлять ЗСУ засоби протиповітряної оборони. З посиланням на пресслужбу Пентагону, повідомляє Новое время.
«Засоби протиповітряної оборони будуть доставлені на лінію фронту України в прискорені терміни», — ідеться в повідомленні.
Пентагон уточнює, що це стало можливим завдяки нещодавньому рішенню Пентагону змінити послідовність поставок країнам союзникам, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно в критичний момент війни.
«Україна перебуває в жорсткій боротьбі від самого початку безрозсудної війни, обраної (російським диктатором Володимиром) Путіним. Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст і мирних жителів», — сказав Остін.
Глава Пентагону додав, що вражений майстерністю українських військ, які «продовжують відбивати атаки Росії із завзятістю, винахідливістю і мужністю».
«США никогда не поколеблются, и наша поддержка вместе с примерно 50 союзниками и партнерами будет продолжать обеспечивать критически важные возможности, которые необходимы Украине для отражения российской агрессии сегодня и сдерживания российской агрессии завтра», — сказал он.