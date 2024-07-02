У новий пакет допомоги США увійдуть ракети для ППО - Пентагон

Новий пакет американської допомоги для України на 2,3 мільярда доларів включатиме ракети для ППО. США в прискорені терміни поставлять ЗСУ засоби протиповітряної оборони. З посиланням на пресслужбу Пентагону, повідомляє Новое время.

«Засоби протиповітряної оборони будуть доставлені на лінію фронту України в прискорені терміни» , — ідеться в повідомленні.

Пентагон уточнює, що це стало можливим завдяки нещодавньому рішенню Пентагону змінити послідовність поставок країнам союзникам, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно в критичний момент війни.

«Україна перебуває в жорсткій боротьбі від самого початку безрозсудної війни, обраної (російським диктатором Володимиром) Путіним. Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст і мирних жителів» , — сказав Остін.

Глава Пентагону додав, що вражений майстерністю українських військ, які «продовжують відбивати атаки Росії із завзятістю, винахідливістю і мужністю».