В новый пакет помощи США войдут ракеты для ПВО - Пентагон
Новый пакет американской помощи для Украины на 2,3 миллиарда долларов будет включать ракеты для ПВО. США в ускоренные сроки поставят ВСУ средства противовоздушной обороны. Со ссылкой на пресс-службу Пентагона, сообщает Новое время.
«Средства противовоздушной обороны будут доставлены на линию фронта Украины в ускоренные сроки», — говорится в сообщении.
Пентагон уточняет, что это стало возможным благодаря недавнему решению Пентагона изменить последовательность поставок странам союзникам, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно в критический момент войны.
«Украина находится в жесткой борьбе с самого начала безрассудной войны, выбранной (российским диктатором Владимиром) Путиным. Кремль продолжает усиливать бомбардировки ваших городов и мирных жителей», — сказал Остин.
Глава Пентагона добавил, что впечатлен мастерством украинских войск, которые «продолжают отражать атаки России с упорством, изобретательностью и мужеством».
«США никогда не поколеблются, и наша поддержка вместе с примерно 50 союзниками и партнерами будет продолжать обеспечивать критически важные возможности, которые необходимы Украине для отражения российской агрессии сегодня и сдерживания российской агрессии завтра», — сказал он.