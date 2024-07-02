В новый пакет помощи США войдут ракеты для ПВО - Пентагон

Новый пакет американской помощи для Украины на 2,3 миллиарда долларов будет включать ракеты для ПВО. США в ускоренные сроки поставят ВСУ средства противовоздушной обороны. Со ссылкой на пресс-службу Пентагона, сообщает Новое время.

«Средства противовоздушной обороны будут доставлены на линию фронта Украины в ускоренные сроки» , — говорится в сообщении.

Пентагон уточняет, что это стало возможным благодаря недавнему решению Пентагона изменить последовательность поставок странам союзникам, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно в критический момент войны.

«Украина находится в жесткой борьбе с самого начала безрассудной войны, выбранной (российским диктатором Владимиром) Путиным. Кремль продолжает усиливать бомбардировки ваших городов и мирных жителей» , — сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, что впечатлен мастерством украинских войск, которые «продолжают отражать атаки России с упорством, изобретательностью и мужеством».