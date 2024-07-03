Курс валют НБУ на 3 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 2 липня зріс до рівня 40.7476 за 1 долар.
Євро подорожчав на 1 коп. до 43.6977 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 51.5559 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 1 коп. до 45.0848 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 10.0983 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.747 600
|EUR
|Євро
|43.697 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.555 900
|CHF
|Швейцарський франк
|45.084 800
|PLN
|Польський злотий
|10.098 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.