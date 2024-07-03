Курс валют НБУ на 3 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 липня зріс до рівня 40.7476 за 1 долар.

Євро подорожчав на 1 коп. до 43.6977 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 51.5559 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 1 коп. до 45.0848 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 10.0983 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.747 600 EUR Євро 43.697 700 GBP Фунт стерлінгів 51.555 900 CHF Швейцарський франк 45.084 800 PLN Польський злотий 10.098 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.