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Курс валют НБУ на 3 липня

Курс валют НБУ на 3 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 липня зріс до рівня 40.7476 за 1 долар.

Євро подорожчав на 1 коп. до 43.6977 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 51.5559 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 1 коп. до 45.0848 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 10.0983 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.747 600 +0.1063
EUR Євро 43.697 700 +0.0124
GBP Фунт стерлінгів 51.555 900 +0.041
CHF Швейцарський франк 45.084 800 --0.0071
PLN Польський злотий 10.098 300 --0.0618

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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