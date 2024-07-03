Close button

Курс валют НБУ на 3 июля

Курс валют НБУ на 3 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 июля, вырос до уровня 40.7476 за 1 доллар.

Евро подорожал на 1 коп до 43.6977 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 4 коп до 51.5559 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 1 коп до 45.0848 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 6 коп до 10.0983 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.747600 +0.1063
EUR Евро 43.697700 +0.0124
GBP Фунт стерлингов 51.555900 +0.041
CHF Швейцарский франк 45.084800 --0.0071
PLN Польский злотый 10.098300 --0.0618

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics