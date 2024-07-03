Курс валют НБУ на 3 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 2 июля, вырос до уровня 40.7476 за 1 доллар.
Евро подорожал на 1 коп до 43.6977 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 4 коп до 51.5559 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 1 коп до 45.0848 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 6 коп до 10.0983 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.747600
|EUR
|Евро
|43.697700
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.555900
|CHF
|Швейцарский франк
|45.084800
|PLN
|Польский злотый
|10.098300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.