Курс валют НБУ на 3 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 июля, вырос до уровня 40.7476 за 1 доллар.

Евро подорожал на 1 коп до 43.6977 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 4 коп до 51.5559 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 1 коп до 45.0848 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 6 коп до 10.0983 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.747 600 EUR Евро 43.697 700 GBP Фунт стерлингов 51.555 900 CHF Швейцарский франк 45.084 800 PLN Польский злотый 10.098 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.