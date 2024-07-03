Прем'єрка Італії заявила, що в її партії немає місця фашизму

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її партія "Брати Італії" має виключити зі своїх лав усіх, хто возвеличує фашистське минуле країни, повідомляє Європейська правда.

Її заклик пролунав після того, як нещодавно видання Fanpage оприлюднило відео, на якому члени молодіжного крила її партії вигукують фашистські гасла та скандують "Зіг Хайль".

У листі до лідерів партії прем'єрка заявила, що вона "розгнівана й засмучена" тим, що їхні дії завдали шкоди репутації політсили.

"У "Братах Італії" немає місця расизму чи антисемітизму, так само як і тим, хто ностальгує за тоталітарними режимами XX століття або за будь-якими проявами дурного фольклору", – написала вона.

За словами Мелоні, завдання її політсили "занадто велике, щоб дозволити тим, хто не зрозумів його масштабу, зруйнувати його".

"Той, хто вважає, що може існувати публічний імідж "Братів Італії", який не відповідає їхній приватній поведінці, просто не розуміє, що ми таке, й тому не є бажаним гостем серед нас", – наголосила прем'єрка.

Минулого тижня після публікації другої частини викривальної статті про молодіжне крило політсили її залишили двоє членів.

Партія "Брати Італії" веде своє коріння від неофашистської групи, створеної після Другої світової війни, але сама Мелоні в останні роки намагається дистанціюватися від ультраправих і наполягає, що її партія є консервативною.

Раніше у партії прем'єрки відкинули опубліковане розслідування, з якого випливало, що члени молодіжної організації політсили вигукують фашистські та нацистські гасла.

Міністр у справах зв’язків із парламентом італійського уряду Лука Чіріані, який входить до "Братів Італії", заявив, що розслідування Fanpage було побудоване "на основі фрагментарних, вирваних із контексту зображень, зроблених у приватній обстановці".

Хоча італійське законодавство забороняє вибачення або виправдання фашизму Муссоліні, воно рідко застосовується.