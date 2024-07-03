Премьер Италии заявила, что в ее партии нет места фашизму

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что ее партия "Братья Италии" должна исключить из своих рядов всех, кто восхваляет фашистское прошлое страны, сообщает Европейская правда.

Ее призыв прозвучал после того, как недавно издание Fanpage обнародовало видео, на котором члены молодежного крыла ее партии выкрикивают фашистские лозунги и скандируют "Зиг Хайль".

В письме к лидерам партии премьер заявила, что она "разгневана и расстроена" тем, что их действия нанесли ущерб репутации политсилы.

"В "Братьях Италии" нет места расизму или антисемитизму, равно как и тем, кто ностальгирует по тоталитарным режимам XX века или по любым проявлениям дурного фольклора" , – написала она.

По словам Мелони, задача ее политсилы "слишком велика, чтобы позволить тем, кто не понял ее масштаба, разрушить ее".

"Тот, кто считает, что может существовать публичный имидж "Братьев Италии", который не соответствует их частному поведению, просто не понимает, что мы такое, и поэтому не является желанным гостем среди нас" , – подчеркнула премьер.

На прошлой неделе после публикации второй части разоблачительной статьи о молодежном крыле политсилы ее покинули двое членов.

Партия "Братья Италии" ведет свои корни от неофашистской группы, созданной после Второй мировой войны, но сама Мелони в последние годы пытается дистанцироваться от ультраправых и настаивает, что ее партия является консервативной.

Ранее в партии премьера отвергли опубликованное расследование, из которого следовало, что члены молодежной организации политсилы выкрикивают фашистские и нацистские лозунги.

Министр по делам связей с парламентом итальянского правительства Лука Чириани, который входит в "Братья Италии", заявил, что расследование Fanpage было построено "на основе фрагментарных, вырванных из контекста изображений, сделанных в частной обстановке".

Хотя итальянское законодательство запрещает извинения или оправдание фашизма Муссолини, оно редко применяется.