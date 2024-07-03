РФ вдарила по Дніпру ракетами та "Шахедами": четверо загиблих (Оновлено)

Внаслідок ранкової повітряної атаки РФ по Дніпру загинули троє людей, ще 18 – поранені.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед постраждалих – 14-річна дівчина.

За даними ОВА, росіяни вдарили ракетами та ударними безпілотниками. Сталося кілька пожеж. Є руйнування.

Оновл﻿ено. Наразі відомо﻿ про 4 загиблих через вранішню атаку росіян на Дніпро.

27 людей постраждали, з них 11 госпіталізовані. Двоє у важкому стані.