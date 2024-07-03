РФ ударила по Днепру ракетами и "Шахедами": четверо погибших (Обновлено)

В результате утренней воздушной атаки РФ по Днепру погибли три человека, еще 18 – ранены.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Среди пострадавших – 14-летняя девушка.

По данным ОВА, россияне ударили ракетами и ударными беспилотниками. Произошло несколько пожаров. Есть разрушение.

Обновлено. Известно﻿ о 4 погибших из-за утренней атаки россиян на Днепр.

27 человек пострадали, из них 11 госпитализированы. Двое в тяжелом состоянии.