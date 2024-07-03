ППО збила 5 ракет та 6 безпілотників – Повітряні сили

Зранку російські війська вдарили по Україні ракетами та безпілотниками. Сили ППО збили 11 повітряних цілей.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Уранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу Shahed. Основний напрямок удару – Дніпропетровщина", – йдеться в повідомленні.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей: