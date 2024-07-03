ППО збила 5 ракет та 6 безпілотників – Повітряні сили
Зранку російські війська вдарили по Україні ракетами та безпілотниками. Сили ППО збили 11 повітряних цілей.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Уранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу Shahed. Основний напрямок удару – Дніпропетровщина", – йдеться в повідомленні.
Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136";
- 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".