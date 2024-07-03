Українці вважають малоймовірним напад РФ на іншу країну найближчими роками

За результатами опитування, 48% українців вважають малоймовірним напад Росії на іншу європейську країну протягом наступних двох років.﻿﻿ Про це свідчать результати опитування на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин, повідомляє Українська правда.

"На відміну від деяких інших європейських суспільств, більшість українців не розглядають вторгнення Росії в їхню країну як прелюдію до подальшої агресії.

Лише 39% українців вважають, що Росія може напасти на іншу європейську країну протягом наступних двох років, тоді як 48% вважають це малоймовірним" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, українці не розраховують на падіння режиму правителя РФ Володимира Путіна: 57% вважають, що серйозні політичні зміни в Росії навряд чи відбудуться протягом наступних двох років; лише 32% вважають, що це може статися.

Опитування населення віком від 18 років проводилося у травні 2024 року в 15 країнах (Болгарія, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Великобританія, Греція, Італія, Польща, Португалія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна та Франція). Загальна кількість респондентів склала 19 566 осіб.

В Україні опитування проводилося компаніями Datapraxis та Rating Group (7-12 травня, 1500 респондентів) шляхом телефонних інтерв'ю.

Деякі питання не ставилися у Великій Британії та Швейцарії. Анкета в Україні містила кілька запитань, які не ставилися в інших країнах.