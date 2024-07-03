Украинцы считают маловероятным нападение РФ на другую страну в ближайшие годы
По результатам опроса, 48% украинцев считают маловероятным нападение России на другую европейскую страну в течение следующих двух лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Европейского совета по международным отношениям, сообщает Украинская правда.
"В отличие от некоторых других европейских обществ, большинство украинцев не рассматривают вторжение России в их страну как прелюдию к дальнейшей агрессии.
Лишь 39% украинцев считают, что Россия может напасть на другую европейскую страну в течение следующих двух лет, тогда как 48% считают это маловероятным", – говорится в сообщении.
Кроме того, украинцы не рассчитывают на падение режима правителя РФ Владимира Путина: 57% считают, что серьезные политические изменения в России вряд ли произойдут в течение следующих двух лет; только 32% считают, что это может произойти.
Опрос населения в возрасте от 18 лет проводился в мае 2024 года в 15 странах (Болгария, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Великобритания, Греция, Италия, Польша, Португалия, Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Франция). Общее количество респондентов составило 19 566 человек.
В Украине опрос проводился компаниями Datapraxis и Rating Group (7-12 мая, 1500 респондентов) путем телефонных интервью.
Некоторые вопросы не задавались в Великобритании и Швейцарии. Анкета в Украине содержала несколько вопросов, которые не задавались в других странах.