У НАТО не змогли домовитися про багаторічну допомогу Україні – DPA

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не зміг переконати союзників узяти на себе багаторічне фінансове зобов'язання з підтримки України. ﻿Про це повідомляє DPA, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Союзники по НАТО змогли домовитися лише напередодні саміту у Вашингтоні про надання допомоги в розмірі не менше 40 мільярдів євро протягом наступного року.

Конкретної угоди про те, хто скільки внесе, досягти не вдалося. Тому країни НАТО лише невизначено заявили про те, що валовий внутрішній продукт (ВВП) має відігравати певну роль.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг від самого початку закликав союзників гарантувати Україні довгострокову військову допомогу в розмірі щонайменше 40 мільярдів євро на рік. Це також мало показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не виграє свою війну проти України.

Сума в 40 мільярдів євро приблизно відповідає щорічній підтримці, яку союзники надавали з початку російського вторгнення.

Допомога Україні від НАТО

Згідно з інформацією агентства Bloomberg, низка країн-членів Північноатлантичного альянсу не готова давати тверді обіцянки щодо багаторічної військової допомоги Україні.

Спочатку передбачалося, що країни НАТО зможуть дійти згоди, якщо 40-мільярдну допомогу Україні зарахують до вже наявного зобов'язання альянсу витрачати на оборону не менше 2% ВВП.

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде запропоновано нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою в рамках гарантії довгострокової прихильності до альянсу безпеки країни.