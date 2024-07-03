В НАТО не смогли договориться о многолетней помощи Украине – DPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины. ﻿Об этом сообщает DPA, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Союзники по НАТО смогли договориться лишь в преддверии саммита в Вашингтоне о предоставлении помощи в размере не менее 40 миллиардов евро в течение следующего года.

Конкретного соглашения о том, кто сколько внесет, достичь не удалось. Поэтому страны НАТО лишь неопределенно заявили о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) должен играть определенную роль.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изначально призвал союзников гарантировать Украине долгосрочную военную помощь в размере не менее 40 миллиардов евро в год. Это также должно было показать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не выиграет свою войну против Украины.

Сумма в 40 миллиардов евро примерно соответствует ежегодной поддержке, которую союзники оказывали с начала российского вторжения.

Помощь Украине от НАТО

Согласно информации агентства Bloomberg, ряд стран-членов Североатлантического альянса не готовы давать твердые обещания по многолетней военной помощи Украине.

Изначально предполагалось, что страны НАТО смогут прийти к соглашению, если 40-миллиардную помощь Украине зачислят в уже существующее обязательство альянса тратить на оборону не менее 2% ВВП.

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предложена новая штаб-квартира для управления военной помощью в рамках гарантии долгосрочной приверженности альянсу безопасности страны.