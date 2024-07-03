Трамп випереджає Байдена у двох нових опитуваннях

Два нові опитування, проведені після "дуелі" президента Джо Байдена з Дональдом Трампом на дебатах, принесли невтішні новини для демократів та їхнього потенційного кандидата. Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

Опитування, проведене Саффолкським університетом і USA TODAY, опубліковане у вівторок, показало, що Трамп випереджає Байдена на 3 відсоткових пункти у виборчому списку з шести кандидатів. В опитуванні, проведеному місяць тому, обидва кандидати були на рівних.

Ще одне опитування, проведене SSRS для CNN, також показало, що Трамп має перевагу в 6 відсоткових пунктів над президентом, що не змінилося в порівнянні з попереднім опитуванням.

Однак 56% демократів і зареєстрованих виборців, що симпатизують демократам, відзначили, що їхня партія має кращі шанси на перемогу з іншим кандидатом, а не з Байденом.

В кампанії Байдена заявили, що інші опитування, включаючи внутрішні, показали, що після дебатів президент перебуває на рівні з Трампом чи випереджає його. Також вони зауважили, що медійне висвітлення дебатів президента Барака Обами у 2012 році спричинило "велике, але тимчасове зниження в опитуваннях."

Трохи більше ніж три чверті виборців у новому опитуванні CNN вважають, що Трамп краще виступив на президентських дебатах, порівняно з 23% за Байдена.

Виборці в опитуванні USA TODAY також вважають Трампа явним переможцем дебатів: 50% опитаних вважають, що колишній президент переміг, порівняно з 11% за Байдена. 28% не підтримали жодного з кандидатів.

Проте 44% тих, хто дивився президентські дебати, кажуть, що дебати не вплинули на їхнє рішення, за кого голосувати, згідно з опитуванням USA TODAY. Приблизно третина каже, що вони збільшили ймовірність того, що вони проголосують за Трампа, тоді як 10% кажуть, що дебати схилили їх на бік Байдена.

Переважна більшість виборців – 75% – вважають, що демократи мають більше шансів виграти посаду президента у 2024 році, якщо хтось інший, а не Байден, буде номінантом від партії, згідно з опитуванням CNN.