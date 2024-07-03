США ввели санкції проти кількох компаній через зв'язки з армією Китаю

Загалом США ввели санкції проти 6 компанії, 4 з яких за тренування китайської армії, а 1 за допомогу РФ в обході санкцій.﻿ Про це пише South China Morning Post, повідомляє Економічна правда.

Сполучені Штати додали 6 компаній до свого списку торговельних обмежень, у тому числі чотири за їхній зв'язок з підготовкою військових сил Китаю.

Зазначається, що дві компанії знаходяться в Китаї, одна - в Південній Африці, дві - в Об'єднаних Арабських Еміратах і одна - у Великій Британії.

Global Training Solutions Limited і Smartech Future Limited з Китаю, а також Grace Air (Pty) Ltd і Livingston Aerospace Limited з Великої Британії були додані до списку через їхні зв'язки з випробувальною льотною академією Південної Африки і підготовку китайських збройних сил з використанням західних і натовських джерел.

Як відомо, Академія льотних випробувань Південної Африки була внесена до списку минулого року за підготовку китайських військових пілотів з використанням джерел Заходу і Організації Північноатлантичного договору.

Повідомляється, що компанії з ОАЕ Mega Fast Cargo і Mega Technique General Trading були додані за ухиляння від сплати податків, а Mega Fast Cargo – за доставку товарів американського походження до Росії.

Компанії, включені до переліку, який контролюється Міністерством торгівлі США, потребують ліцензії на постачання американських товарів і технологій, в якій їм, швидше за все, може бути відмовлено.