США ввели санкции против нескольких компаний из-за связей с армией Китая

В общем США ввели санкции против 6 компаний, 4 из которых за тренировки китайской армии, а 1 за помощь РФ в обходе санкций. Об этом пишет South China Morning Post, сообщает Экономическая правда.

Соединенные Штаты добавили 6 компаний в свой список торговых ограничений, в том числе четыре за их связь с подготовкой военных сил Китая.

Отмечается, что две компании находятся в Китае, одна - в Южной Африке, две - в Объединенных Арабских Эмиратах и одна - в Великобритании.

Global Training Solutions Limited и Smartech Future Limited из Китая, а также Grace Air (Pty) Ltd и Livingston Aerospace Limited из Великобритании были добавлены в список из-за их связей с испытательной летной академией Южной Африки и подготовки китайских вооруженных сил с использованием западных и натовских источников.

Как известно, Академия летных испытаний Южной Африки была внесена в список в прошлом году за подготовку китайских военных пилотов с использованием источников Запада и Организации Североатлантического договора.

Сообщается, что компании из ОАЭ Mega Fast Cargo и Mega Technique General Trading были добавлены за уклонение от уплаты налогов, а Mega Fast Cargo - за доставку товаров американского происхождения в Россию.

Компании, включенные в перечень, который контролируется Министерством торговли США, нуждаются в лицензии на поставку американских товаров и технологий, в которой им, скорее всего, может быть отказано.