Окупанти обстріляли евакуаційне авто під Торецьком, постраждали парамедики

Біля Торецька російська армія атакувала автомобіль парамедиків, які займались евакуацією мирних жителів. З посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними відомства, поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. На щастя цивільні, яких евакуювали, були не ушкоджені.

"Спалах, ударна хвиля, шквал осколків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері - інакше ми б згоріли" , - розповів парамедик Руслан Губанов.

Нещодавно Генштаб повідомляв, що російські війська значно посилили активність на Торецькому напрямку. Окрім цього РФ сконцентрувала свої сили в районі Новоолександрівки, що на Покровському напрямку.