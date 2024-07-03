Оккупанты обстреляли эвакуационное авто под Торецком, пострадали парамедики

Возле Торецка российская армия атаковала автомобиль парамедиков, которые занимались эвакуацией мирных жителей.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным ведомства, полицейские прибыли на линию фронта, чтобы спасти женщину с инсультом и ее мужа. В этот момент вражеский снаряд попал в кабину авто, ранив двух парамедиков. К счастью, эвакуированные гражданами были не повреждены.

"Вспышка, ударная волна, шквал осколков. Нам повезло, что в нашей бронированной машине не заклинило дверь – иначе мы бы сгорели" , – рассказал парамедик Руслан Губанов.

Недавно Генштаб сообщал, что российские войска значительно усилили активность на Торецком направлении. Кроме этого РФ сконцентрировала свои силы в районе Новоалександровки на Покровском направлении.