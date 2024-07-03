В Укренерго розповіли, коли покращиться ситуація з відключеннями

Наприкінці липня очікується вихід із ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі. Про це розповів радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко, повідомляє Суспільне.

«Ми очікуємо наприкінці липня покращення ситуації, бо є низка очікувань щодо виходу з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури» , — сказав Бойко.

При цьому дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із поточною ситуацією. Експерт зауважив, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі, а відповідно — до значних обсягів обмежень.

«Не кожен день ми максимальний обсяг електроенергії імпортуємо. В останні дні цей обсяг знизився. Але НЕК Укренерго, добирає до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити» , — пояснив Бойко.

За його словами, у сусідніх країнах також спостерігається спекотна погода та збільшення навантаження на енергосистему. Це впливає на їхню здатність надати аварійну допомогу Україні.



