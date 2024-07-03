В Укрэнерго рассказали, когда улучшится ситуация с отключениями
В конце июля ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования, что улучшит ситуацию в энергосистеме. Об этом рассказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Юрий Бойко, сообщает Суспільне.
«Мы ожидаем в конце июля улучшения ситуации, потому что есть ряд ожиданий по выходу из ремонтов оборудования, производящего электроэнергию. Кроме того, традиционно для нашего климатического региона ожидается снижение температуры», — сказал Бойко.
При этом дефицит в энергосистеме хоть и останется, однако будет существенно меньше по сравнению с текущей ситуацией. Эксперт отметил, что высокая температура воздуха привела к большей нагрузке в системе, а соответственно — к значительным объемам ограничений.
«Не каждый день мы максимальный объем электроэнергии импортируем. В последние дни этот объем снизился, но НЭК Укрэнерго, добирает до этого максимального уровня путем привлечения аварийной помощи от наших соседей, активируя соответствующие запросы», — пояснил Бойко.
По его словам, в соседних странах также наблюдается жаркая погода и увеличение нагрузки на энергосистему. Это влияет на их способность оказать аварийную помощь Украине