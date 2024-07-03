Зеленський зустрівся з очільником Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом, який прибув до України з візитом. З посиланням на пресслужбу українського лідера, повідомляє Корреспондент.

"Дякую за підтримку України резолюціями у відповідь на повномасштабне російське вторгнення. Вони дуже важливі для нас. Тому ми особливо цінуємо перший за майже 30 років візит до нашої держави голови Генасамблеї" , – заявив Зеленський.

Він подякував Френсісу за підтримку першого Саміту миру та Спільного комюніке. Президент наголосив, що одним із практичних результатів саміту може стати нова резолюція, проєкт якої Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї, щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України з акцентом на Запорізькій АЕС.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та критичний стан енергетичної системи у зв’язку з постійними російськими атаками на її об’єкти.

У свою чергу Денніс Френсіс зазначив, що під час візиту мав змогу побачити на власні очі наслідки війни та зрозуміти виклики, які стоять перед українським народом, а також потреби нашої країни.

Він підтвердив подальшу солідарність Генасамблеї ООН з Україною, наголосив на необхідності дотримання всіма членами організації Статуту ООН і відзначив стійкість та мужність українців.