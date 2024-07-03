Зеленский встретился с главой Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом, прибывшим в Украину с визитом. Со ссылкой на пресс-службу украинского лидера, сообщает Корреспондент.

"Спасибо за поддержку Украины резолюциями в ответ на полномасштабное российское вторжение. Они очень важны для нас. Поэтому мы особенно ценим первый за почти 30 лет визит в наше государство главы Генассамблеи" , – заявил Зеленский.

Он поблагодарил Фрэнсиса за поддержку первого Саммита мира и Совместного коммюнике. Президент отметил, что одним из практических результатов саммита может стать новая резолюция, проект которой Украина в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи по ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов Украины с акцентом на Запорожской АЭС.

Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и критическом состоянии энергетической системы в связи с постоянными российскими атаками на ее объекты.

В свою очередь Фрэнсис отметил, что во время визита мог увидеть своими глазами последствия войны и понять вызовы, стоящие перед украинским народом, а также потребности нашей страны.

Он подтвердил дальнейшую солидарность Генассамблеи ООН с Украиной, отметил необходимость соблюдения всеми членами организации Устава ООН и отметил стойкость и мужество украинцев.