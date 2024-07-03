Політсили Ле Пен та Орбана можуть об'єднатися у Європарламенті - Bloomberg

Представники політсили проросійської Марін Ле Пен можуть вийти зі своєї фракції в Європарламенті "Ідентичність та демократія" та увійти до альянсу прем'єра Угорщини Віктора Орбана. З посиланням на Bloobmerg, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією видання, члени "Ідентичності та демократії" планують зустрітися з союзниками по ЄС наступного дня після завершення виборів у Франції цими вихідними 6-7 липня. Вони хочуть обговорити майбутні фракції у Європарламенті.

Декілька членів фракції обговорюють можливість приєднання до нового альянсу, про який цього тижня оголосив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Відповідаючи на запитання щодо можливого союзу з Орбаном, Ле Пен сказала, що її партія розгляне можливі варіанти після виборів.

До фракції Орбана також можуть приєднатися праворадикали з Австрії, Чехії та Італії. Щоб отримати офіційне визнання, фракція має складатися щонайменше з семи країн.

При цьому фракція "Ідентичність і демократія" опинилася на межі розпаду - вона припинить існування, якщо звідти вийде хоча б один учасник.

Нагадаємо, раніше у Франції на виборах до Європарламенту партія Ле Пен "Національне об'єднання" значно обійшла партію президента Еммануеля Макрона "Відродження".

На цьому тлі глава французької держави вирішив розпустити парламент. Перший тур виборів у Франції вже відбувся. Там також перемогло "Національне об'єднання".