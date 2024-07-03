Политсилы Ле Пен и Орбана могут объединиться в Европарламенте - Bloomberg

Представители политсилы пророссийской Марин Ле Пен могут выйти из своей фракции в Европарламенте "Идентичность и демократия" и войти в альянс премьера Венгрии Виктора Орбана.﻿ Со ссылкой на Bloobmerg, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По информации издания, члены "Идентичности и демократии" планируют встретиться с союзниками по ЕС на следующий день после завершения выборов во Франции в эти выходные 6-7 июля. Они хотят обсудить будущие фракции в Европарламенте.

Несколько членов фракции обсуждают возможность присоединения к новому альянсу, о котором на этой неделе объявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Отвечая на вопрос о возможном союзе с Орбаном, Ле Пен сказала, что ее партия рассмотрит возможные варианты после выборов.

К фракции Орбана также могут присоединиться праворадикалы из Австрии, Чехии и Италии. Чтобы получить официальное признание, фракция должна состоять как минимум из семи стран.

При этом фракция "Идентичность и демократия" оказалась на грани распада - она прекратит существование, если оттуда выйдет хотя-бы один участник.

Напомним, ранее во Франции на выборах в Европарламент партия Ле Пен "Национальное объединение" значительно обошла партию президента Эммануэля Макрона "Возрождение".

На этом фоне глава французского государства решил распустить парламент. Первый тур выборов во Франции уже состоялся. Там также победило "Национальное объединение".