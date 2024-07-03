Литва почала вихід з конвенції щодо касетних боєприпасів

Уряд Литви схвалив проєкт резолюції, що пропонує парламенту денонсувати конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів. З посиланням на LRT, повідомляє Європейська правда.

Міністерство оборони, яке підготувало цю резолюцію, заявляє, що після виходу Литви з конвенції, яка забороняє контроверсійні види зброї, країна зможе придбати, накопичувати і, в разі необхідності, використовувати касетні боєприпаси.

Ідея виходу з конвенції була вперше висловлена минулого року, коли США почали постачати касетні боєприпаси Україні. Цей вид зброї заборонений у понад 100 країнах через його надмірну шкоду для цивільного населення.

Однак Міністерство оборони наполягає, що касетні боєприпаси є високоефективним засобом захисту, і що Литві має бути дозволено їх використовувати.

Міністерство зазначає, що в разі збройного конфлікту проти Литви Росія і Білорусь, безсумнівно, використовували б касетні боєприпаси, що дало б їм військову перевагу.

У відомств додали, що Литва зможе тренувати війська для використання касетних боєприпасів самостійно або разом із союзниками.

Крім того, міністерство зазначило, що низка союзників Литви – США, Естонія, Фінляндія, Латвія, Польща, Румунія та Туреччина – не є учасниками договору. Однак більшість європейських країн, а також член НАТО Канада, є підписантами конвенції.

Законодавчу пропозицію ще має схвалити парламент і президент Гітанас Науседа. Нещодавно президент заявив, що підтримує вихід Литви з конвенції.

У вересні минулого року Міністерство оборони Литви вже пропонувало Державній раді з оборони розглянути можливість виходу з Конвенції щодо заборони касетних боєприпасів.