Литва начала выход из конвенции по кассетным боеприпасам

Правительство Литвы одобрило проект резолюции, предлагающий парламенту денонсировать конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов.﻿ Со ссылкой на LRT, сообщает Европейская правда.

Министерство обороны, которое подготовило эту резолюцию, заявляет, что после выхода Литвы из конвенции, запрещающей контроверсионные виды оружия, страна сможет приобрести, накапливать и, в случае необходимости, использовать кассетные боеприпасы.

Идея выхода из конвенции была впервые высказана в прошлом году, когда США начали поставлять кассетные боеприпасы Украине. Этот вид оружия запрещен в более чем 100 странах из-за его чрезмерного вреда для гражданского населения.

Однако Министерство обороны настаивает, что кассетные боеприпасы являются высокоэффективным средством защиты, и что Литве должно быть разрешено их использовать.

Министерство отмечает, что в случае вооруженного конфликта против Литвы Россия и Беларусь, несомненно, использовали бы кассетные боеприпасы, что дало бы им военное преимущество.

В ведомстве добавили, что Литва сможет тренировать войска для использования кассетных боеприпасов самостоятельно или вместе с союзниками.

Кроме того, министерство отметило, что ряд союзников Литвы – США, Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния и Турция – не являются участниками договора. Однако большинство европейских стран, а также член НАТО Канада, являются подписантами конвенции.

Законодательное предложение еще должен одобрить парламент и президент Гитанас Науседа. Недавно президент заявил, что поддерживает выход Литвы из конвенции.

В сентябре прошлого года Министерство обороны Литвы уже предлагало Государственному совету по обороне рассмотреть возможность выхода из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов.