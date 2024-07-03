Росіяни стратили понад 100 українських військовополонених у в'язницях - Офіс генпрокурора
Під час здачі в полон російські окупанти вбили 62 українських військових. За цим фактом правоохоронці зараз розслідують 28 кримінальних справ, повідомляє Укрінформ.
Про це розповів керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Білоусов. .
За його словами, всього понад 110 полонених воїнів ЗСУ були страчені вже після здачі в полон у місцях несвободи. Йдеться, зокрема, і про "Оленівку".
Білоусов зазначив, що тортури українських полонених у російських місцях несвободи стають системними і свідчить, що це є невід'ємною складовою політики Росії.
Міжнародний кримінальний суд разом із українськими слідчими розслідує ці випадки.
"У нас є окремий підрозділ, який займається саме цим напрямком. Питання лише часу, коли ці особи (причетні до тортур - ред.) потраплять до наших рук", - додав Бєлоусов.