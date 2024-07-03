Росіяни стратили понад 100 українських військовополонених у в'язницях - Офіс генпрокурора

Під час здачі в полон російські окупанти вбили 62 українських військових. За цим фактом правоохоронці зараз розслідують 28 кримінальних справ, повідомляє Укрінформ.

Про це розповів керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Білоусов. .

За його словами, всього понад 110 полонених воїнів ЗСУ були страчені вже після здачі в полон у місцях несвободи. Йдеться, зокрема, і про "Оленівку".

Білоусов зазначив, що тортури українських полонених у російських місцях несвободи стають системними і свідчить, що це є невід'ємною складовою політики Росії.

Міжнародний кримінальний суд разом із українськими слідчими розслідує ці випадки.