Россияне казнили более 100 украинских военнопленных в тюрьмах - Офис генпрокурора

Во время сдачи в плен российские оккупанты убили 62 украинских военных. По данному факту правоохранители сейчас расследуют 28 уголовных дел, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал в интервью руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

По его словам, всего более 110 пленных воинов ВСУ были казнены уже после сдачи в плен в местах несвободы. Речь идет, в частности, и об "Еленовке".

Белоусов отметил, что пытки украинских пленных в российских местах несвободы становятся системными и свидетельствует, что это неотъемлемая составляющая политики России.

Международный криминальный суд совместно с украинскими следователями расследует эти случаи.