Кулеба провів телефонну розмову із новим главою МЗС Нідерландів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови із новопризначеним очільником МЗС Нідерландів Каспаром Вельдкампом наголосив на необхідності поставки в Україну системи ППО Patriot.﻿ Про це Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства подякував Вельдкампу за підтвердження непохитної підтримки України з боку Нідерландів.

За словами Кулеби, європейська країна продовжуватиме надавати військову допомогу Києву, здійснювати санкційний тиск на Росію, притягувати до відповідальності за російські злочини, так само як і займатися питанням викрадених українських дітей.