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Кулеба провів телефонну розмову із новим главою МЗС Нідерландів

Кулеба провів телефонну розмову із новим главою МЗС Нідерландів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови із новопризначеним очільником МЗС Нідерландів Каспаром Вельдкампом наголосив на необхідності поставки в Україну системи ППО Patriot.﻿ Про це Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства подякував Вельдкампу за підтвердження непохитної підтримки України з боку Нідерландів.

За словами Кулеби, європейська країна продовжуватиме надавати військову допомогу Києву, здійснювати санкційний тиск на Росію, притягувати до відповідальності за російські злочини, так само як і займатися питанням викрадених українських дітей.

«Я особливо наголосив на необхідності якнайшвидшої поставки в Україну анонсованої системи протиповітряної оборони Patriot і висловив вдячність за постійне лідерство Нідерландів у всіх відповідних сферах», – йдеться у дописі Кулеби.

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