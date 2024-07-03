Кулеба провів телефонну розмову із новим главою МЗС Нідерландів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови із новопризначеним очільником МЗС Нідерландів Каспаром Вельдкампом наголосив на необхідності поставки в Україну системи ППО Patriot. Про це Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.
Очільник українського зовнішньополітичного відомства подякував Вельдкампу за підтвердження непохитної підтримки України з боку Нідерландів.
За словами Кулеби, європейська країна продовжуватиме надавати військову допомогу Києву, здійснювати санкційний тиск на Росію, притягувати до відповідальності за російські злочини, так само як і займатися питанням викрадених українських дітей.
«Я особливо наголосив на необхідності якнайшвидшої поставки в Україну анонсованої системи протиповітряної оборони Patriot і висловив вдячність за постійне лідерство Нідерландів у всіх відповідних сферах», – йдеться у дописі Кулеби.