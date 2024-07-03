Кулеба провел телефонный разговор с новым главой МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с новоназначенным главой МИД Нидерландов Каспаром Вельдкампом отметил необходимость поставки в Украину системы ПВО Patriot. Об этом Кулеба написал в соцсети Х, сообщает Укринформ.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Вельдкампа за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Нидерландов.

По словам Кулебы, европейская страна будет продолжать оказывать военную помощь Киеву, оказывать санкционное давление на Россию, привлекать к ответственности за российские преступления, равно как и заниматься вопросом похищенных украинских детей.