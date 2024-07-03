В окупованому Донецьку пролунала серія потужних вибухів

У середу, 3 липня, в тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів. Попередньо, були влучання в районі вулиці Світлого Шляху, повідомляє Новое время.

На опублікованих кадрах місцевими Telegram-каналами видно, як над містом видніється густий дим. Місцеві жителі повідомляють про «детонацію вибухонебезпечних предметів після обстрілу Донецька».

За інформацією джерел Донбас Реалії, попередньо був «приліт» у районі вулиці Світлого Шляху — на кордоні Будьонівського та Ленінського районів.