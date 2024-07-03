В оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов

В среду, 3 июля, во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Предварительно, были попадания в районе улицы Светлого Пути, сообщает Новое время.

На опубликованных кадрах местными Telegram-каналами видно, как над городом виднеется густой дым. Местные жители сообщают о «детонации взрывоопасных предметов после обстрела Донецка».

По информации источников Донбасс Реалии, предварительно был «прилет» в районе улицы Светлого Пути — на границе Буденновского и Ленинского районов.