Демократи обговорюють листа до Байдена з вимогою зняти кандидатуру - Bloomberg

Десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів. Про це агентству Bloomberg розповів партійний посадовець, який обіймає високу посаду, повідомляє Європейська правда.

Серед демократів зростає паніка, що кандидатура Байдена може коштувати їм контролю над Конгресом.

Байден стрімко втрачає підтримку законодавців і кандидатів від Демократичної партії, які стурбовані тим, що подальше балотування 81-річного президента призведе до перемоги республіканців у Вашингтоні та безконтрольного президентства Дональда Трампа.

Посадовець підкреслив, що лист циркулює серед демократів, які балотуються на переобрання в традиційно безпечних демократичних округах. Це, за словами посадовця, підкреслює, наскільки поширюилась паніка в партії.

Лише один чинний демократ Палати представників – Ллойд Доггетт з Техасу – наразі публічно закликав Байдена знятись з виборів, а кілька інших дистанціювалися від президента.