Демократы обсуждают письмо к Байдену с требованием снять кандидатуру - Bloomberg
Десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки. Об этом агентству Bloomberg рассказал партийный чиновник, занимающий высокую должность, сообщает Европейская правда.
Среди демократов растет паника, что кандидатура Байдена может стоить им контроля над Конгрессом.
Байден стремительно теряет поддержку законодателей и кандидатов от Демократической партии, которые обеспокоены тем, что дальнейшее баллотирование 81-летнего президента приведет к победе республиканцев в Вашингтоне и бесконтрольному президентству Дональда Трампа.
Чиновник подчеркнул, что письмо циркулирует среди демократов, которые баллотируются на переизбрание в традиционно безопасных демократических округах. Это, по словам чиновника, подчеркивает, насколько распространялась паника в партии.
Только один действующий демократ Палаты представителей – Ллойд Доггетт из Техаса – пока публично призвал Байдена сняться с выборов, а несколько других дистанцировались от президента.