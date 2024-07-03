Демократы обсуждают письмо к Байдену с требованием снять кандидатуру - Bloomberg

Десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.﻿ Об этом агентству Bloomberg рассказал партийный чиновник, занимающий высокую должность, сообщает Европейская правда.

Среди демократов растет паника, что кандидатура Байдена может стоить им контроля над Конгрессом.

Байден стремительно теряет поддержку законодателей и кандидатов от Демократической партии, которые обеспокоены тем, что дальнейшее баллотирование 81-летнего президента приведет к победе республиканцев в Вашингтоне и бесконтрольному президентству Дональда Трампа.

Чиновник подчеркнул, что письмо циркулирует среди демократов, которые баллотируются на переизбрание в традиционно безопасных демократических округах. Это, по словам чиновника, подчеркивает, насколько распространялась паника в партии.

Только один действующий демократ Палаты представителей – Ллойд Доггетт из Техаса – пока публично призвал Байдена сняться с выборов, а несколько других дистанцировались от президента.