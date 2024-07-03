Міносвіти: Дев'ять із десяти вступників до аспірантури – чоловіки призовного віку

У 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра. Про це розповіли у прес-службі Міністерства освіти і науки, повідомляє Ліга.net.

Міносвіти зазначило, що цього року на вступ до аспірантури подали заяви понад 100 000 бажаючих, з них 91 500 – це чоловіки віком 25-60 років, які вже мають ступінь магістра.

Видання запитало, чи не вважає відомство несправедливим зупинення вступу на контракт та інші нововведення стосовно абітурієнтів, які вступають до аспірантури не заради відстрочки від служби в армії.

МОН відповіло: щоб уникнути чинника несправедливості цього року збільшено кількість бюджетних місць до 7000 – саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щорічно до 2022-го.

Для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми - вони не дають відстрочки від мобілізації, акцентували у відомстві.