Минобразования: Девять из десяти поступающих в аспирантуру – мужчины призывного возраста

В 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% – это мужчины призывного возраста, уже имеющие степень магистра. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки, сообщает Лига.net.

Минобразования отметило, что в этом году на поступление в аспирантуру подали заявления более 100 000 желающих, из них 91 500 – это мужчины в возрасте 25-60 лет, уже имеющие степень магистра.

Издание спросило, не считает ли ведомство несправедливым остановку поступления на контракт и другие нововведения по отношению к абитуриентам, которые поступают в аспирантуру не ради отсрочки от службы в армии.

МОН ответило: во избежание фактора несправедливости в этом году увеличено число бюджетных мест до 7000 – именно такое количество поступающих в аспирантуру наблюдалось ежегодно до 2022-го.

Для контрактников остаются открытыми опции заочной и вечерней формы – они не дают отсрочки от мобилизации, акцентировали в ведомстве.