Ердоган на зустрічі з Путіним заявив про можливість справедливого миру, у Раді відреагували

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним заявив: у російсько-українській війні можливий справедливий світ, який задовольняє обидві сторони. Україна вкладає у поняття справедливого світу повне відновлення територіальної цілісності, заявив у коментарі голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, повідомляє Ліга.net.

"Прикметно, що Ердоган у своїй пропозиції використав термін "справедливий мир", тобто той термін, який використовує президент Зеленський. Коли ми говоримо про справедливий мир, то маємо на увазі мир, який грунтується на принципах міжнародного права і Статуті ООН ", – заявив нардеп від Слуги народу.

Зокрема, додав він, справедливий мир передбачає повне відновлення територіальної цілісності України та повагу до її суверенітету. Останнє охоплює й право приєднуватися до будь-якої міжнародної організації (включно з НАТО), а також незастосування сили в міжнародних відносинах, пояснив політик.

Мережко упевнений: Ердоган добре розуміє, що Україна, як суверенна держава, як субʼєкт міжнародного права, має всі ті права, що і Туреччина, котра є членом НАТО.

"З одного боку ми ж усі добре пам’ятаємо формат "зернової угоди" і ту роль, яку в ній тоді відіграв Ердоган. З іншого, українське керівництво останніми місяцями на найвищому рівні вже неодноразово відкрито заявляло про готовність діалогу з Путіним через посередників, по суті, за форматом "зернової угоди" , – заявив нардеп-член комітету від опозиційного Голосу Андрій Осадчук.

На його думку, тепер можна буде спостерігати змагання за отримання статусу такого посередника, і Ердоган у цьому рейтингу кандидатів, безумовно, на провідних позиціях – у нього вже є цілком успішний досвід проведення подібних перемовин.

Проте є багато інших охочих – і поки Україна прагне і бореться за справедливий мир, то "купа політиків світу прагнуть слави миротворців", підсумував Осадчук.