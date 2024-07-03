Эрдоган на встрече с Путиным заявил о возможности справедливого мира, в Раде отреагировали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с диктатором Владимиром Путиным заявил: в российско-украинской войне возможен справедливый мир, удовлетворяющий обе стороны. Украина вкладывает в понятие справедливого мира полное восстановление территориальной целостности, заявил в комментарии глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, сообщает Лига.net.

"Примечательно, что Эрдоган в своем предложении использовал термин "справедливый мир", то есть тот термин, который использует президент Зеленский. Когда мы говорим о справедливом мире, то имеем в виду мир, основанный на принципах международного права и Уставе ООН" , – заявил нардеп от Слуги народа.

В частности, добавил он, справедливый мир предполагает полное восстановление территориальной целостности Украины и уважение ее суверенитета. Последнее охватывает и право присоединяться к любой международной организации (включая НАТО), а также неприменение силы в международных отношениях, пояснил политик.

Мережко уверен: Эрдоган хорошо понимает, что Украина, как суверенное государство, как субъект международного права, имеет все те права, что и Турция, которая является членом НАТО.

"С одной стороны мы все хорошо помним формат "зернового соглашения" и ту роль, которую в ней тогда сыграл Эрдоган. С другой стороны, украинское руководство в последние месяцы на самом высоком уровне уже неоднократно открыто заявляло о готовности диалога с Путиным через посредников, по сути, по формату "зернового соглашения" , – заявил нардеп-член комитета от оппозиционного Голоса Андрей Осадчук.

По его мнению, теперь можно будет наблюдать соревнование за получение статуса такого посредника, и Эрдоган в этом рейтинге кандидатов, безусловно, на лидирующих позициях – у него уже есть вполне успешный опыт проведения подобных переговоров.

Однако есть много других желающих – и пока Украина стремится и борется за справедливый мир, то "куча политиков мира стремятся к славе миротворцев", подытожил Осадчук.