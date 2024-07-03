Не НАТО: Українці назвали головну складову гарантій безпеки

Більшість українців вважають, що Україні для захисту від російської агресії потрібен не вступ до НАТО, а щоб союзники більше постачали зброю та боєприпаси. Такі результати опитування наводить аналітичний центр «Європейська рада з міжнародних відносин» (ECFR) у своєму дослідженні, повідомляє Дзеркало тижня.

«З точки зору того, як вони можуть виграти війну, українці вважають, що отримання більшої кількості зброї та боєприпасів є єдиним значущим способом покращити свої шанси на перемогу» , – йдеться у звіті ECFR.

Якщо посилення постачання зброї та боєприпасів обрали 69% опитаних, то вступ до НАТО стоїть на другому місці з 39%. В тому, що перемогу над Росією забезпечить надсилання військ союзників в Україну впевнені 32% опитаних, а в тому, що перемогу забезпечать політичні зміни в Росії – 31%.