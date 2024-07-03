Не НАТО: Украинцы назвали главную составляющую гарантий безопасности
Большинство украинцев считают, что Украине для защиты от российской агрессии нужно не вступление в НАТО, а чтобы союзники больше снабжали оружием и боеприпасами. Такие результаты опроса приводит аналитический центр «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) в своем исследовании, сообщает Зеркало недели.
«С точки зрения того, как они могут выиграть войну, украинцы считают, что получение большего количества оружия и боеприпасов является единственным значимым способом улучшить свои шансы на победу», – говорится в отчете ECFR.
Если усиление поставок оружия и боеприпасов выбрали 69% опрошенных, то вступление в НАТО стоит на втором месте с 39%. В том, что победу над Россией обеспечит отправка войск союзников в Украину, уверены 32% опрошенных, а в том, что победу обеспечат политические изменения в России – 31%.
Отчет ECFR основывается на опросе общественного мнения взрослого населения (18 лет и старше), проведенном в мае 2024 года в 15 странах Европы. Общая численность респондентов составила 19 566 человек. В Украине опрос проводился компаниями Datapraxis и Rating Group (7-12 мая, 1500 респондентов) методом телефонных интервью с респондентами, отобранными с помощью случайно сгенерированных телефонных номеров. Затем данные были скорректированы на основные демографические показатели.