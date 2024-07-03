Не НАТО: Украинцы назвали главную составляющую гарантий безопасности

Большинство украинцев считают, что Украине для защиты от российской агрессии нужно не вступление в НАТО, а чтобы союзники больше снабжали оружием и боеприпасами. Такие результаты опроса приводит аналитический центр «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) в своем исследовании, сообщает Зеркало недели.

«С точки зрения того, как они могут выиграть войну, украинцы считают, что получение большего количества оружия и боеприпасов является единственным значимым способом улучшить свои шансы на победу» , – говорится в отчете ECFR.

Если усиление поставок оружия и боеприпасов выбрали 69% опрошенных, то вступление в НАТО стоит на втором месте с 39%. В том, что победу над Россией обеспечит отправка войск союзников в Украину, уверены 32% опрошенных, а в том, что победу обеспечат политические изменения в России – 31%.