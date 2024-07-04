Держдеп: Києву запропонують "конкретні шляхи" для вступу в НАТО

Під час саміту НАТО у Вашингтоні наступного тижня Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення майбутнього вступу до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс, повідомляє Голос Америки.

На запитання журналістки, чи планують у декларацію саміту НАТО включити пункт про незворотність вступу України, Дуглас сказав, що Альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.

"Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО.

Разом це те, що ми називаємо "містком до членства" в НАТО. Підтримка, яку ми збираємося надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО" , – сказав він.