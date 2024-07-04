Госдеп: Киеву предложат "конкретные пути" для вступления в НАТО

Во время саммита НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине предложат "конкретные пути" для ускорения будущего вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, сообщает Голос Америки.

На вопрос журналистки, планируют ли в декларацию саммита НАТО включить пункт о необратимости вступления Украины, Дуглас сказал, что Альянс обсудит, как помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас, как сдержать Россию в будущем и как подготовиться к членству в НАТО.

"Соединенные Штаты и все союзники по НАТО сказали, что будущее Украины в НАТО. На этом саммите мы развернем конкретные пути, с помощью которых НАТО может помочь Украине защитить себя от российской агрессии, построить будущую мощь, необходимую для сдерживания России, и осуществить необходимые реформы, чтобы сделать себя более сильным кандидатом на членство в НАТО.

Вместе это то, что мы называем "мостиком к членству" в НАТО. Поддержка, которую мы намерены предоставить на саммите, действительно поможет ускорить путь Украины к членству в НАТО" , – сказал он.