Госдеп: Киеву предложат "конкретные пути" для вступления в НАТО
Во время саммита НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине предложат "конкретные пути" для ускорения будущего вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, сообщает Голос Америки.
На вопрос журналистки, планируют ли в декларацию саммита НАТО включить пункт о необратимости вступления Украины, Дуглас сказал, что Альянс обсудит, как помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас, как сдержать Россию в будущем и как подготовиться к членству в НАТО.
"Соединенные Штаты и все союзники по НАТО сказали, что будущее Украины в НАТО. На этом саммите мы развернем конкретные пути, с помощью которых НАТО может помочь Украине защитить себя от российской агрессии, построить будущую мощь, необходимую для сдерживания России, и осуществить необходимые реформы, чтобы сделать себя более сильным кандидатом на членство в НАТО.
Вместе это то, что мы называем "мостиком к членству" в НАТО. Поддержка, которую мы намерены предоставить на саммите, действительно поможет ускорить путь Украины к членству в НАТО", – сказал он.
В то же время он добавил, что формулировка декларации все еще находится на стадии переговоров между союзниками по Альянсу.
"В альянсе уже заявили, что Украина станет членом НАТО", – заметил он.