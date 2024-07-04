Без переваги України в повітрі, РФ виграє війну – генерал США у відставці

Щоб вийти з глухого кута війни, Україні потрібна ефективна авіація, а також навчання ведення бою, які б дозволили рішуче її використовувати. Таку заяву озвучив генерал-лейтенант Повітряних Сил США у відставці Девід Дептула під час зустрічі американських генералів, присвяченій фаховому звіту щодо можливих шляхів посилення українських позицій у протистоянні російській війні, повідомляє Голос Америки.

Згаданий звіт констатує: "Є абсолютна необхідність переваги в повітрі для досягнення вирішальної перемоги у війні" .

Крім того, автори звіту вважають: Росія отримала перевагу завдяки обмеженням щодо використання Україною зброї, наданої США.

Сам генерал Дептула нещодавно відвідав Україну, де консультував військове керівництво стосовно стратегії, особливо через призму авіації.

"Підхід, здебільшого зосереджений на землі, призвів до жорстокої боротьби на виснаження — такої, при якій чисельно перевагу отримує Росія" , – кажуть в Інституті аерокосмічних досліджень імені Мітчелла, котрий і зібрав відомих американських генералів на розмову 2 липня.

Натомість військово-повітряні сили, переконані учасники зустрічі, могли б забезпечити Україні перевагу, необхідну для перемоги над росіянами, прориву їхніх лінії фронту та зміни ходу війни.

"Настав час почати зосереджуватися на тому, як виглядає перемога, а не просто уникати щоденних поразок" , – закликали організатори зустрічі.

Вони також наголосили, що українські повітряні сили роками живуть в умовах недостатніх ресурсів і можливостей, через що стикаються із труднощами встановлення бажаної переваги в повітрі.

Без такої переваги, констатують американські воєнні експерти, війну, базовану на виснаженні, виграє сторона, яка має чисельніший бойовий особовий склад і більше матеріальних засобів — Росія.

Автори звіту запропонували шляхи, якими Україна могла б провести інтегровану повітряно-наземну кампанію, щоб забезпечити перевагу в повітрі, посилити свою армію на полі бою та повернути захоплені Росією території.

В Інституту Мітчелла стверджують, що йдеться про “нове мислення та політичні пропозиції” щодо відповіді на нові виклики безпеки та аерокосмічної потужності 21 століття.

"Ключовим уроком на сьогодні є абсолютна необхідність переваги в повітрі для досягнення вирішальної військової переваги" , – каже генерал Дептула про підсумки звіту, співавтором якого він є.

Це дало б українським силам захист від атак ворога, а також свободу атакувати самим.

На думку Дептули, обмеження для України стосовно ударів по Росії, які були частково послаблені нещодавно, повинні бути негайно зняті повністю.

"Мені ще не доводилося бути свідком гри футбольної команди, яка коли-небудь перемагала, граючи лише в обороні, і їй не дозволялося перетинати лінію 50 ярдів [розмежувальна лінія посередині поля у американському футболі, – ред.] на територію команди суперника" , – додав генерал.

Україні, наголошує він, потрібні системи озброєння та боєприпаси в кількості, достатній для досягнення стратегічних успіхів у бойовому просторі, та, зокрема, для інтегрованого підходу боротьби з землі та з повітря.