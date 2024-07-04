Без преимущества Украины в воздухе, РФ выиграет войну – генерал США в отставке

Чтобы выйти из тупика войны, Украине нужна эффективная авиация, а также обучение ведению боя, которые позволили бы решительно ее использовать. Такое заявление озвучил генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула во время встречи американских генералов, посвященной профессиональному отчету о возможных путях усиления украинских позиций в противостоянии российской войне, сообщает Голос Америки.

Упомянутый отчет констатирует: "Есть абсолютная необходимость преимущества в воздухе для достижения решающей победы в войне" .

Кроме того, авторы отчета считают: Россия получила преимущество благодаря ограничениям использования Украиной оружия, предоставленного США.

Сам генерал Дептула недавно посетил Украину, где консультировал военное руководство по стратегии, особенно через призму авиации.

"Подход, в большинстве своем сосредоточенный на земле, привел к жестокой борьбе на истощение — такой, при которой численно преимущество получает Россия" , – говорят в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла, собравшего известных американских генералов на разговор 2 июля.

Военно-воздушные силы, убежденные участники встречи, могли бы обеспечить Украине преимущество, необходимое для победы над россиянами, прорыва их линии фронта и изменения хода войны.

"Пора начать сосредотачиваться на том, как выглядит победа, а не просто избегать ежедневных поражений" , - призвали организаторы встречи.

Они также подчеркнули, что украинские воздушные силы годами живут в условиях недостаточных ресурсов и возможностей, из-за чего сталкиваются с трудностями установления желаемого преимущества в воздухе.

Без такого преимущества, констатируют американские военные эксперты, войну, основанную на истощении, выигрывает сторона, имеющая более многочисленный боевой личный состав и больше материальных средств — Россия.

Авторы отчета предложили пути, по которым Украина могла бы провести интегрированную воздушно-наземную кампанию, чтобы обеспечить преимущество в воздухе, усилить свою армию на поле боя и вернуть захваченные Россией территории.

В Институте Митчелла утверждают, что речь идет о "новом мышлении и политических предложениях" относительно ответа на новые вызовы безопасности и аэрокосмической мощи 21 века.

"Ключевым уроком на сегодняшний день является абсолютная необходимость преимущества в воздухе для достижения решающего военного превосходства" , - говорит генерал Дептула об итогах отчета, соавтором которого он является.

Это дало бы украинским силам защиту от атак врага, а также свободу атаковать самим.

По мнению Дептулы, ограничения для Украины относительно ударов по России, частично ослабленные недавно, должны быть немедленно сняты полностью.

"Мне еще не приходилось быть свидетелем игры когда-либо побеждавшей игры футбольной команды, играя только в обороне, и ей не разрешалось пересекать линию 50 ярдов [разграничительная линия посередине поля в американском футболе, – ред.] на территорию команды соперника" , – добавил генерал.

Украине, отмечает он, нужны системы вооружения и боеприпасы в количестве, достаточном для достижения стратегических успехов в боевом пространстве, и, в частности, для интегрированного подхода борьбы с землей и воздухом.