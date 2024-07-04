Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, робить те, що я йому кажу
Президент України Володимир Зеленський вважає Андрія Єрмака одним з найпотужніших менеджерів у своїй команді та називає повідомлення про надто великий вплив керівника ОП дезінформацією. Про це він сказав в інтерв'ю для Bloomberg, повідомляє Українська правда.
"Все це працює, щоб атакувати мене. Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди. Що президент не контролює партію або не має впливу на тих чи інших міністрів тощо.
Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак — потужний менеджер. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я, і він виконує ці завдання", – сказав він.
Зеленський заявив, що "бити по команді президента" є стратегією тих, хто ним не задоволений (і це не лише росіяни).
Глава держави додав, що спроби знищення його — це один із планів окупації України.
"Слабкий президент України — це можливість відірвати від України половину території, це можливість Україну зупинити по дорозі до вступу в Європейський Союз, можливість закрити мені рота, це можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати впливу на ті чи інші суспільства", – вважає Зеленський.