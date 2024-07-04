Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, робить те, що я йому кажу

Президент України Володимир Зеленський вважає Андрія Єрмака одним з найпотужніших менеджерів у своїй команді та називає повідомлення про надто великий вплив керівника ОП дезінформацією.﻿﻿ Про це він сказав в інтерв'ю для Bloomberg, повідомляє Українська правда.

"Все це працює, щоб атакувати мене. Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди. Що президент не контролює партію або не має впливу на тих чи інших міністрів тощо.

Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак — потужний менеджер. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я, і він виконує ці завдання" , – сказав він.

Зеленський заявив, що "бити по команді президента" є стратегією тих, хто ним не задоволений (і це не лише росіяни).

Глава держави додав, що спроби знищення його — це один із планів окупації України.