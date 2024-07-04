Зеленский о Ермаке: Мощный менеджер, делает то, что я ему говорю
Президент Украины Владимир Зеленский считает Андрея Ермака одним из самых мощных менеджеров в своей команде и называет сообщения о слишком большом влиянии руководителя ОП дезинформацией. Об этом Зеленский сказал в интервью Bloomberg, сообщает Украинская правда.
"Все это работает, чтобы атаковать меня. Россия запускала очень много различной дезинформации, что не я решаю, а решают какие-то теневые люди. Что президент не контролирует партию или не имеет влияния на тех или иных министров и тому подобное.
Я не хочу иметь влияние. Есть закон. Я президент согласно украинскому законодательству. Ермак - мощный менеджер. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я, и он выполняет эти задачи", – сказал он.
Зеленский заявил, что "бить по команде президента" является стратегией тех, кто им не доволен (и это не только россияне).
Глава государства добавил, что попытки уничтожения его - это один из планов оккупации Украины.
"Слабый президент Украины - это возможность оторвать от Украины половину территории, это возможность Украину остановить по дороге к вступлению в Европейский Союз, возможность закрыть мне рот, это возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет иметь влияния на те или иные общества", – считает Зеленский.