Зеленский о Ермаке: Мощный менеджер, делает то, что я ему говорю

Президент Украины Владимир Зеленский считает Андрея Ермака одним из самых мощных менеджеров в своей команде и называет сообщения о слишком большом влиянии руководителя ОП дезинформацией.﻿﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью Bloomberg, сообщает Украинская правда.

"Все это работает, чтобы атаковать меня. Россия запускала очень много различной дезинформации, что не я решаю, а решают какие-то теневые люди. Что президент не контролирует партию или не имеет влияния на тех или иных министров и тому подобное.

Я не хочу иметь влияние. Есть закон. Я президент согласно украинскому законодательству. Ермак - мощный менеджер. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я, и он выполняет эти задачи" , – сказал он.

Зеленский заявил, что "бить по команде президента" является стратегией тех, кто им не доволен (и это не только россияне).

Глава государства добавил, что попытки уничтожения его - это один из планов оккупации Украины.