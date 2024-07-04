Байден пройшов медогляд після дебатів з Трампом – Politico

Президент США Джо Байден у середу ввечері повідомив понад 20 губернаторам-демократам на приватній зустрічі, що він пройшов медичний огляд після дебатів минулого тижня і почувається добре. Про це стало відомо виданню Politico від трьох осіб, обізнаних з перебігом дискусії, повідомляє Європейська правда.

Під час годинної зустрічі, викликаної зростанням занепокоєння щодо його здоров'я і політичної життєздатності, один з губернаторів запитав Байдена про його фізичний стан. Президент згадав, що останніми днями пройшов обстеження, і запевнив, що він залишається в доброму здоров'ї, постукавши для ефекту по дереву, як стверджують двоє з цих людей, які побажали залишитися анонімними.

Ця заява – на поспішно організованій зустрічі в Білому домі, на яку майже десяток губернаторів приїхали до Вашингтона, а інші брали участь віртуально – прозвучала через кілька годин після того, як речниця Карін Жан-П'єр обійшла прямі запитання журналістів, які запитували, чи проходив він обстеження після дебатів.

"Президент проходить регулярні щорічні медичні огляди, які ми публікуємо у вигляді детального звіту. Ми збираємося продовжувати це робити" , – сказала вона.

За словами людини, знайомої з розкладом президента, зауваження Байдена стосувалося короткого огляду лікарем Білого дому в наступні дні після дебатів у зв'язку з тривалими симптомами застуди. Ця людина додала, що огляд був коротким і не включав жодних серйозних аналізів.

Двоє губернаторів-демократів – Мішель Лужан Грішем з Нью-Мексико і Джанет Міллз з Мену – висловили Байдену занепокоєння, чи зможе він все ще перемогти в їхніх штатах, де переважають республіканці, описавши їх як конкурентні, розповіли двоє людей, обізнаних з ходом дискусії. У 2020 році Байден переміг у Нью-Мексико з відривом від Дональда Трампа на 11 відсоткових пунктів, а в штаті Мен – на 9 пунктів.

Зустріч з губернаторами в середу ввечері знаменує собою останні зусилля Байдена, спрямовані на збереження життєздатності його кандидатури, яка перебуває в скрутному становищі.